Önce tehdit sonra anlaşma

ABD ile Meksika göç konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’dan ihraç edilecek tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için verdiği talimatı “süresiz olarak askıya aldığını” duyurdu.

Trump, “Size ABD’nin Meksika ile anlaşma imzaladığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Meksika’ya pazartesi gününden itibaren uygulanması planlanan gümrük vergileri bu vesileyle süresiz olarak askıya alınmıştır” diye tweet attı.

Washıngton’dan geri adım

Varılan anlaşmanın ardından yapılan ortak açıklamaya göre, Meksika mutabakat kapsamında “düzensiz göçü engellemek için daha önce görülmemiş adımlar” atacak. Meksika bu kapsamda, başta Guatemala sınırı olmak üzere ülke genelinde daha fazla Ulusal Muhafız konuşlandırma taahhüdü verdi. Anlaşmaya göre ayrıca, iki ülke, istihbarat paylaşımı ve “koordineli eylemler” dahil, sınır güvenliği konusunda “ikili işbirliğini güçlendirme” sözü verdi. Washington’ın en önemli taleplerinden biri, ABD’ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların, iltica başvurularının Meksika topraklarında değerlendirilmesiydi. Ancak bu madde, anlaşmada yer almadı. Bu nedenle anlaşmanın “adil” olduğunu belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, “Başlangıçta daha sert önlem ve teklifleri vardı. Ama orta noktaya ulaştık” dedi.

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NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtmişti. Obrador, “Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.