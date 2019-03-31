Önceki seçimlerde AKP’ye oy veren köy sandığa gitmedi

Siverek’in önceleri AKP’li olan Çağa mahallesi sakinleri, mahallelerine hizmet gelmediğini ifade ederek sandığa gitmedi.

Urfa’nın Siverek ilçesinin kırsal mahallesi ve ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri, mahallelerine hizmet gelmediğini belirterek sandığa gitmedi.

Seçmenin oy kullanmadığı mahallede, sandık görevlileri oy kullanılmasını bekliyor. Mahalle sakinleri, yollarının yapılmadığını, çamur içinde yaşadıklarını, su sıkıntılarının giderilmediğini, bu nedenle sandığa gitmeme kararı aldıklarını ifade etti.

Mezopotamya’da yer alan habere göre mahallede şimdiye kadar yapılan seçimlerde oyların tamamına yakınının AKP’ye gittiği belirtilirken, kurulan 1123 Nolu tek sandıkta okulda bulunan HDP ve AKP sandık görevlileri dışında kimse oy kullanmadı.