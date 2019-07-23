Öncelik sivrisinekle mücadeleye verilmeli

Yaşlılar, çocuklar, hamileler, HIV, AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf kişilerde çok ciddi seyreden ve beyin iltihaplanmasına yol açan Batı Nil Virüsü (BTN), İstanbul’un Avcılar semtinde 4 kişide tespit edildi. Türkiye’de 2018 yılında iki kişinin ölümü ile sonuçlanan virüs vakaları ile ilgili uzmanlar, öncelikle sivrisinekle topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

Uzmanlar, aşısı da bulunmayan virüse karşı korunmanın yolunun sivrisinek ile mücadeleden geçtiğini kaydetti.

Beyin iltihabı oluşabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, hastalığı bulaştıran sivrisinek tarafından ısırılan insanların risk altında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Sivrisinek aracılığıyla insanlara bulaşan bu hastalık insanların yüzde 80’inde belirtisiz geçiyor ama hastaların yüzde 20’sinde baş ağrısı, ani ateş, sırt ağrısı, deride kızarıklıklar görülüyor. Daha şiddetli olgularda ise baş ağrısı ile birlikte görülen yüksek ateş, vücut kaslarında zayıflık, boyunu dik tutamama, uyuşukluk, zihinsel karışıklık, koma, kas titremeleri gözleniyor. Hastaların çok azında ise beyinde iltihaba sebep oluyor. Sivrisinek tarafından ısırılan ve bu belirtileri gözlemleyen hastaların hekime başvurmaları ve test yaptırmaları gerekir. Kan testi yapıldığında hastalık tespit edilebiliyor. ”

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Önlemler riski azaltır

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Yavuz Uyar ve Esra Bakır’ın Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi’nde yayımlanan araştırmalarında da şunlar kaydedildi:

“Enfeksiyonun özgül bir tedavisi bulunmuyor, aşısı da mevcut değil. Hastalıktan korunma sivrisinek ile mücadeleye bağlı. Alınabilecek birçok kişisel önlem ile enfeksiyon riski azaltılabilir. Toplum düzeyinde önlem alınabilmesi için hastalığın kontrolü amacıyla öncelikle bölgedeki ve çevredeki olguların izlenmesi, sivrisinek larva haritasının bilinmesi gerekmekte. Alınacak önlemleri virüsün mevcut olduğu bölgelerin yerel yönetimleri tarafından uygulanmalıdır.”

İBB çalışmaları artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sivrisinekle mücadele çalışmalarını arttırdığını açıkladı. Açıklamada “Avcılar ilçesinde bin 327 adres ve 2 bin 223 kaynakta yürütülen çalışmalar, 3 larva ekibi, bir dere ekibi ve bir sulak sazlık alan aracı ekiplerince yürütülüyor. Bununla beraber 2 ekip ile gece ilaçlaması da yapılıyor” denildi.