Bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek One Love Festival için geri sayım başladı. Katılımcılar, One Love Festival’de bu yıl sahne alacak The Blaze ve Years&Years gibi sevilen müzisyenleri dinleme fırsatını yakalarken, Parkorman’da festival alanının da tadını çıkartacak. 20 Temmuz’da İstanbul Parkorman’da ve Volkswagen Arena’da olmak üzere 2 ayrı mekânda, 5 farklı sahnede gerçekleşecek olan One Love Festival 15’te bu yıl yer alacak gruplar ve sanatçılardan bir kısmı şu şekilde sıralanıyor:

Parkorman, Birlikte Güzel Sahnesi’nde Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze; electro-pop üçlüsü Years & Years; Mercury Prize adayı, soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka; krautrock, caz afrobeat ve dans müziği etkilerini enstrümanlarıyla bir araya getiren Jungle by Night ve Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden Kamufle, canlı orkestrası ve konuklarının eşlik edeceği ‘Kamufle & Brothers’ projesiyle yer alacak. Festivalin diğer sahnesi ‘Kendine Has Sahnesi’nde ise; Türkçe hip-hop, trap ve urban müziğin önemli ismi Ezhel ve son albümleri ‘Fırtınayt’ ile elektronik müziğe adım atan Büyük Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle tanınan Müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı Oh Land; albümleriyle uluslararası başarı kazanan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve prodüktör Gaye Su Akyol; yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; müzisyen ve şarkı yazarı Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği ‘ruh pop’ olarak tanımlayan müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.

Parkorman’daki ‘Red Bull presents’ sahnesinde ise DJ ve prodüktör Max Abysmal; elektronik ritimler ve soul dolu groove’lar arasında mekik dokuyan setleriyle tanınan Hollanda çıkışlı DJ Carista; Hollanda’nın çok sevilen dans festivali Dekmantel’in kurucusu DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik müzik dendiğinde aranan isimler arasında yer alan Palms Trax ile birlikte Ozoyo, Afyonbando, Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı sağlamış Türk DJ ve prodüktörler festivalde yer alacak.

DOLU DOLU MÜZİK PROGRAMI

Parkorman’daki Audioban Music Embassy Sahnesi’nde ise müziğini downtempo temeller üzerine electronica, chill-out ve ambient türlerinden beslenerek inşa eden Ikaru; elektronik ritimleri, uçuşan melankolik melodileri ve derinlikli vokalleri ile Hedonutopia; tek kişilik bir proje olarak başlayıp üç kişilik bir gruba evrilen elektronik, synth pop/synthwave grubu Mind Shifter; incelikli söz yazımıyla anlattığı hikâyeleri fısıltılardan gümbürtülere uzanan geniş bir ses coğrafyasında sunan In Hoodies ve 2015’te Ankara’da kurulan rock’n roll grubu Al’York müzikseverlerle buluşacak.

‘SABAHA KADAR MÜZİK’

Festivalin gece programı Volkswagen Arena’da yer alan King Sahnesi’nde; disco’dan techno’ya uzanan setleriyle tanınan The Black Madonna; Kanadalı prodüktör Jonny White’ın projesi, underground müzik hareketinin önemli isimleri arasına giren Art Department; İngiliz DJ ve prodüktör George Thompson’ın projesi Black Merlin müzikseverleri cumartesi gece yarısından başlayarak sabaha kadar süren performanslar ile ağırlarken, gecenin açılışını Türk techno plak şirketi Jeton Records’un kurucusu olan DJ Ferhat Albayrak yapacak.