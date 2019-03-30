On’lar katledilişlerinin 47. yılında anılıyor

Mahir Çayan ve 9 yoldaşının 30 Mart 1972’de Tokat’ın Niksar ilçesinin Kızıldere köyünde katledilmelerinin üzerinden 47 yıl geçti. ‘Kızıldere Katliamı’nda yaşamını yitirenler her sene 30 Mart’ta olduğu gibi bugün de anılacak.



68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını engellemek için Ünye’deki NATO üssünden üç İngiliz teknisyenin kaçırılmasıyla başlayan eylem, katliamla son bulsa da sol hareketlerin tarihde bir dayanışma emsali oldu. 12 Mart 1971 Darbesi sonrası devrimcilere yönelik başlatılan saldırıların ardından Kızıldere katliamı yaşanırken Mahir’lerin mücadelesi 70’lerin sonlarından bugüne devrimcilere ilham oluyor.



“Fatsa’dan Haziran’a Kızıldere bir Yol’dur” diyen Devrimci Gençler, bugün saat 13.00’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda anma etkinliği düzenleyecek. Anma için saat 12:30 da İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi önünden araçlarla hareket edileceği bildirildi.



ALMANYA’DA DA ANILACAK



Mahirler, Almanya’nın Duisburg kentinde de anılacak. Geçmişten Bugüne Devrimci Mücadele başlıklı panele Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Sürer katılırken, Yurdun Sesi ve İsmail Türker de konser verecek.Etkinlik, bugün saat: 16.30’da Hous Kontack Scharnhorstrabe 32, 47059’te düzenlenecek.

NE OLMUŞTU?

Kızıldere’de üç İngiliz teknisyenle birlikte devrimcilerin kaldığı ev 30 Mart 1972’de komandolar tarafından kuşatılmış, saldırı sırasında Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp katledilmişti.