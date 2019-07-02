Önlem yangını önler

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte korkulan orman yangınları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son üç gün içinde gerçekleşen yangınlar şöyle:

İstanbul: Sarıyer Ayazağa’da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın söndürüldü.

Sultanbeyli Aydos Ormanı’nda önceki gün belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Cumartesi günü Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana: Adana’nın Kozan ilçesinde dün belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Muğla: Datça’da Limantepesi mevkiindeki makilik alanda cumartesi günü çıkan yangın 3 kola ayrılarak büyüdü. 12 saat sonra söndürülen yangında 20 hektarlık alan küle döndü. Halk arasında üzüntüye sebep olan olayla ilgili kasıt şüphesi var.

İzmir: Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan oteller bölgesindeki 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler çevredeki diğer otellere tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Gündüz saatlerinde ise Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Buca ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.

Mersin: Bozyazı, Silifke, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde çıkan 7 ayrı orman yangınında yaklaşık 7 dönüm alanda hasar oluştu. Etkili olan poyrazın elektrik nakil hatlarındaki kopmalara neden olması ve diğer çevresel etkenler nedeniyle ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya: Antalya’nın Serik ilçesinde dün zeytinlik alanda çıkan yangında 6 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, bunun 2.3 hektarlık alanının ormanlık alan olduğu belirtildi.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof Dr. Tuncay Neyişçi, yangınların artacağını vurguladı. Ülkede orman yangınlarına yaklaşımın yanlış olduğunu aktaran Neyişçi, Orman Bakanlığının politikalarının yangınlar çıktıktan sonra müdahale etmek üzerine kurulduğunu ve bunun son derece yanlış olduğunu kaydetti.

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“Orman yangınları mücadelesi kavramı yerine ‘yönetim’ kavramı olması yangın çıkmadan önce ve çıktıktan sonra da neler yapılması gerekiyorsa hepsiyle ilgilenir. Yangınların çıkmasını önlemek konusunda daha sorumlu hissedilir” diyen Prof. Dr. Neyişçi, yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Neyişçi, insanların ormanla duygusal bağ kurması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu: “Yangınların yüzde 96’sı insan kaynaklı olduğu için Bakanlık, insanların daha duyarlı olmaları ve neler yapması gerektiği konusunda büyük kampanyalar yapmalı. İnsanlar yangınlarla ilgili bilgilendirilmeli ve farkındalığı artırılmalı. Ormanlar yanma riski düşük ormanlar haline getirilmeli. İnsan ve orman arasında olumlu, sevgiye ve anlayışa dayalı bir ilişki kurmak için politikalar izlenilmeli. Bakanlık insanları bıktıracak kadar piknik yerleri yapsın, insanları bilgilendirsin.”

1272 futbol sahası kadar orman kül oldu

Geçtğimiz günlerde CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

CHP’li Akın, şu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu:

“Sigara nedenli orman yangını sayısı,

2015 yılında 151, yanan alan miktarı 238 hektar.

2016 yılında 175, yanan alan miktarı 175 hektar.

2017 yılında 163, yanan alan miktarı 495 hektar.

Son 3 yılda 908 hektar yani yaklaşık bin 272 futbol sahası kadar ormanlık alan kül olmuş.

Son 3 yılda piknik nedeniyle çıkan orman yangılarında 460 hektar yani yaklaşık 648 futbol sahası kadar ormanlık alan yanmış.”