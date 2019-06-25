Önlenemez düşüş

AKP’nin ezici bir yenilgi aldığı seçim sonuçları dünya basınında genel olarak, Erdoğan’ın yenilgisi olarak yorumlandı. İngiltere basını, “İstanbullu seçmenler Erdoğan’a büyük bir yenilgi yaşattı” derken, ABD basınında, Erdoğan’ın, “siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini” aldığı belirtildi. Alman Die Welt gazetesi ise, “Erdoğan dönemi sona eriyor “ ifadesi kullanıldı.

Alman Die Welt gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair yorumunu sürmanşetten, “Erdoğan dönemi sona eriyor” başlığıyla aktardı. “Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsaydı, Erdoğan geçmişteki hizmetlerinden dolayı tebrik edilip, ona güzel bir emeklilik dönemi geçirmesi temennisinde bulunulurdu. Ama ne Türkiye demokratik bir ülke ne de Erdoğan demokrat bir politikacı. Zira Erdoğan, iktidarı bıraktığı andan itibaren ömrünün geri kalan kısmını Marmaris’te huzurla geçiremeyeceğini biliyor. Hakkında yolsuzluk, Anayasal düzeni bozmak ve diğer birçok suçlamalarla dava açılacağından emin.” Süddeutsche Zeitung ise yenilgiyi “İstanbul tokadı” başlığıyla irdeledi.

Ekonomik krizin etkisi önemli

Amerikan gazeteleri de yenilgiye büyük yer ayırdı. New York Times’a göre Tayyip Erdoğan, “siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı”. Wall Street Journal ise “Bu sonuç iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdi” diyor. New York Times, işsizliğin ve enflasyonun da Türk seçmenleri öfkelendirdiğini ve Erdoğan’ın aralarında başkent Ankara’nın da bulunduğu büyük kentleri kaybetmesine yol açtığını ifade ediyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, İstanbul seçmeninin ekonomik krizden dolayı AKP’yi cezalandırdığını belirtti. İstanbul’da ikinci yenilginin AKP açısından inanılması zor bir sonuç olduğu kaleme alındı.

25 yılın ardından büyük yenilgi

İngiliz The Times gazetesinde, Erdoğan’ın 25 yıl aranın ardından büyük bir yenilgi aldığına ve sonucun kendisinin siyasi düşüş sürecinin başlangıcına işaret ettiğine dikkat çekildi. Times, “inşaat ve gevşek kredilerin son yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyümenin beşte birini oluşturduğunu, ancak son bir yılda TL’nin yüzde 30 değer kaybetmesinin, çok sayıda işletmenin döviz borçlarını ödemekte zorlanmasına neden olduğunu” ifade ediyor. Times, İmamoğlu’nun son seçim mitingini, “Erdoğan’ın bir villasının bulunduğu muhafazakâr Üsküdar semtinde yaptığını” da hatırlatıyor.

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Fransız Le Figaro gazetesi İmamoğlu İstanbul’da Erdoğan’ı devirdi başlığı ile duyurduğu haberinde Erdoğan’ın iktidarını sağlamlaştırdığı İstanbul’da seçimleri muhalefetin adayının kazandığı kaydedildi. Le Monde gazetesi de haberinde “Bu seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ciddi bir siyasi engel” ifadelerini kullandı. Gazete “Türkiye’nin en zengin ve kalabalık şehri, artık Kemalist CHP’nin adayı İmamoğlu’nun elinde” dedi. Liberation gazetesi de “İstanbul’da Erdoğan’ın tarihi yenilgisi” manşetini kullandı. İstanbul seçimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 yıllık iktidarındaki en büyük yenilgisi olduğuna atıfta bulunuldu.

Önemli meblağlar yeniden paylaşılacak

Macaristan gazetesi Index ise, Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin sembolik anlamının yanı sıra mali sonuçlarının da olacağını düşünüyor: “Muhalefet ittifakı karşısında önce Ankara ardından İstanbul kaybedildi. Ülkenin batısında yer alan üçüncü büyük kent olan İzmir zaten geleneksel olarak Kemalist. Seçimi kimin kazanacağı, sembolik anlamının yanı sıra mali açıdan da çok önemliydi. Şimdi İstanbul’un para musluklarına muhalefet ulaşarak eline büyük ekonomik fırsatlar geçerken, AKP’nin iş dünyasındaki nüfuzu azalacak ve partinin finansmanı zorlaşacak.”

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Halk, popülizmi ve otoriterliği kabul etmedi

Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise seçim sonuçlarına ilişkin “Türkiye demokratik açıdan yeni bir güne uyanıyor. Avrupa Parlamentosu her zaman demokratik güçlerin yanında durdu. Sonuçlar İstanbul halkının, otoriterliği ve popülizmi kabul etmediğini gösteriyor. Erdoğan’a karşı iki kez ayaklandılar, iki defa demokrasiyi savundular” yorumunda bulundu. Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar grubundan, İratxe Garcia ve Kati Piri “İstanbul Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz. Bu Türkiye’de demokrasi için büyük bir kazanç” dedi.

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Rus basını sessiz

Seçim yenilgisinde Rus basınındaki sessizlik dikkat çekti. Russia Today’deki kısa haberde yinelenen seçimlerin “Türk demokrasisi için bir sınav” olarak görüldüğü değerlendirmesine yer verilerek İmamoğlu’nun Erdoğan’la uyum içinde çalışma sözü verdiğinin altı çizildi. RİA ajansı “İstanbul seçimini kazanan İmamoğlu, Erdoğan ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı” sözlerine yer verdi.