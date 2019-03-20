Onur Ünlü’nün yeni YouTube dizisi ‘İçten Sesler Korosu’ yayınlandı

Onur Ünlü’den beklenen dizi İçten Sesler Korosu tüm bölümleri ile Eflâtun Tv Youtube kanalında yayınlandı. Her bölümün farklı bir yönetmen tarafından çekildiği dizinin senaristliğini Merve Göntem ve Orkun Göntem çifti üstleniyor.

Dizi Youtube içinde yapılan diziler içinde nitelikli prodüksiyon çapı ve başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede kendine ayrı bir yer bulacak gibi görünüyor.

Yapımcılığını Tn Yapım’ın üstlendiği İçten Sesler Korosu dizisinin devam bölümlerinin çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Onur Ünlü, Orkun Göntem, Ozan Bilen, Burçin Gülseçgin yönetmenliğinde yeni bölümlerin çekimleri yakın zamanda yapılacak.