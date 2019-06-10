Onur Yeğin’den yeni albüm: ‘Zeigarnik’

İstanbullu prodüktör Onur Yeğin, “Instrumental Vol.1”, “Je Suis Perdu” ve “Örs” gibi enstrümantal albümlerinin ardından Dipnot ve Enes İshak’ın söz ve vokallerde yanında yer aldığı “Zeigarnik” isimli albümünü Deadly Habits Music / Below System Records aracılığıyla yayınladı.

Onur Yeğin’in sistem veya diğer insanlar tarafından yarıda bırakılan hayatlarına ithaf ettiği albümün lansman konseri Farazi, Sorgu, Çağrı Sinci, Kezzo ve Ados gibi isimlerinde katılımıyla 14 Haziran Cuma akşamı Nayah’ta gerçekleşecek.

Türkçe Rap’in bilinen isimlerinden Kezzo’nun da eşlik ettiği albümün kapak tasarımı Petuk, düzenlemesi ise Jeff tarafından yapıldı.