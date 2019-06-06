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06.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Optimar ve Mak Danışmanlık anket sonuçlarını açıkladı

Optimar ve Mak Danışmanlık anket sonuçlarını açıkladı

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YSK’nin 31 Mart seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik şu ana kadar 4 anket firması yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

euronewsde yer alan habere göre Optimar Araştırma Şirketi’nin 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğu görünüyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, YSK’nin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

MAK Danışmanlık: İmamoğlu 2 puan önde

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göreyse 23 Haziran’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım’ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu’na destek yüzde 50,3, Binali Yıldırım’a destek yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’a destek yüzde 0,75 oldu.

YSK’NİN KARARINI DOĞRU BULMAYANLARIN ORANI YÜZDE 47

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi ankete katılanlara YSK’nin İstanbul kararını doğru bulup bulmadıklarını da sordu.

Cevap verenlerin yüzde 47’si YSK’nin kararını doğru bulmazken, yüzde 43 kararı doğru bulduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 79’u 31 Mart’ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13’ü 23 Haziran’da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.

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