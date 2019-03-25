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25.03.2019
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Ördek katiline 10 bin lira para cezası

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Fotoğraf: DHA

Aksaray’da ördekleri ‘canlı mühre’ olarak kullanıp, yine ördek avlayan A.K.’ye 10 bin 804 para cezası uygulandı.

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Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Yeşilova Beldesi ile Tuz Gölü civarında yaptığı kontrolde, A.K.’yi ‘canlı mühre’ olarak kullandığı 9 ördek ile tüfekle vurduğu 6 ‘yeşilbaş ve kirik’ cinsi ördeklerle birlikte suçüstü yakaladı.

Ekipler, ‘canlı mühre’ olarak kullanılan kanatları kesilmiş 9 ördeği koruma altına aldı. A.K.’ye Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 10 bin 804 lira para cezası uyguladı.

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