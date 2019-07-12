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13.07.2019
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Ordu Belediye Başkanı Güler: S-400 korumasa bile biz memleketimizi koruruz

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyada paylaşılan, "S-400'lerle Türkiye'de korunmayan tek bölge Ordu" yazılı görselle ilgili açıklama yaptı. Güler, "O görsel temsili olarak yapılmış, panik yapmayın" dedi.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan, “S-400’ler gelmek üzereyken, menzil dışı kalan, Türkiye’de korunamayan tek bölge Ordu” yazılı görselle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı açıklamada Güler, “Kamuoyunda, ‘Ordu, S-400’lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu’yu savunmayacak’ tarzında görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın. Ayrıca S-400’ler Ordu’yu korumasa bile biz memleketimizi koruruz” dedi. 

4 soruda S-400: S-400 nedir? Neden Türkiye’de? ABD ve NATO neden istemiyor? Bundan sonra ne olacak?


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