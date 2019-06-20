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20.06.2019
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“Ordu Valiliği’nde olağandışı işler”

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanlığı’na bir soru önergesiyle konuyu gündeme getiren Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisinin konutunda üçüncü aşçı olarak çalıştırılan kişinin özel bir inşaat firmasında kayıtlı olduğu, sigortasının ve maaşının bu firma tarafından karşılandığı, firma tarafından gösterilen görev yerinin Fatsa İlçesi olduğu ve bu inşaat firmasının Ordu Valiliğinden ihale alan firmalardan biri olduğuna yönelik bilgiler alındığını belirtti.

Ayrıca, Ordu Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere İŞKUR’dan alınan 11 personelin valilik konutu ve makamında temizlik işlerinde görevlendirildiğine yönelik duyumlar olduğunu ve Valilik bünyesinde vali yardımcısı ve daire müdürü pozisyonunda bazı görevlilerin kendisi ya da aile bireylerine valilikten ihale alan bazı inşaat firmaları tarafından özel araç tahsis edildiği ve yine valiliğin yaptırdığı beton yol ihalelerine giren bazı firmaların hem ihalede hem ödemede kayırıldığına dair bilgiler olduğunu iddia etti.

Adıgüzel önergesinde Bakan Soylu’ya şunları sordu:

· Sigortası ve maaşı özel bir firma tarafından karşılanan ve firma tarafından gösterilen görev yerinin Fatsa İlçesi olan bu kişinin valinin konutunda aşçı olarak görevlendirildiği doğru mudur?

· Zaten bu kişinin SGK kayıtlarında özel bir şirketin elemanı olduğu göze alınırsa Valilik resmi kayıtları yerine güvenlik kamera ve emniyet kayıtlarından bu durumun tespit edilmesi için bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

· Devlet Hastanesi çalışanı olan 11 personelin valilik makamı ve konutunda temizlik işlerinde kullanıldığı doğru mudur?

· Böyle uygulamalar varsa, bu uygulamanın başka valiliklerde de örnekleri var mıdır?  

· Valilik bünyesinde vali yardımcısı ve daire müdürü pozisyonunda bazı görevlilerin kendisi ya da aile bireylerine valilikten ihale alan bazı inşaat firmaları tarafından özel araç tahsis edildiği (Örnek olarak 55 plaka bir siyah Passat ve yine 55 plaka bir beyaz Honda gibi…) doğru mudur?

· Yine valiliğin yaptırdığı beton yol ihalelerini büyük çoğunluğunun tek bir inşaat firmasına verilmesi ve bahse konu firmaya pek çok projede iş daha yarısına gelmeden ödemenin tamamının verildiğine yönelik bilgiler için bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

  • Konu başlıkları:
  • ordu

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