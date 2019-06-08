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09.06.2019
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Ordu Valiliği’nden İmamoğlu ve beraberindekiler hakkında suç duyurusu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Ordu Valiliği, VIP salon tartışmasında tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ordu Valiliği tarafından, halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan tartışmaya ilişkin ikinci bir açıklama yapıldı.

Valilik, “Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran’da Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri sonucunda ‘arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği’ belirtildi.

Zorbalık ve işgal iddiaları

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CHP heyeti ve milletvekillerinin VIP salonunu ‘işgal etmekle’ suçlayan valilik açıklamasında, “VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu’nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği ‘Bu sizlik bir durum değildir. Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin’ ifadesi, Torun’un, Aydın’ın yüzüne karşı ‘Tayyip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler’, ayrıca polis memurlarına karşı ‘Bu sizlik bir durum değil, bunu it valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek’ ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun’un VIP girişinde bulunduğu esnada ‘Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil’ ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir” denildi.

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