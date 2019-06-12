Ordu Valisi hakkında skandal iddialar

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nu VIP’e sokmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Adıgüzel, geçen 10 Mayıs’ta Engelliler Haftası dolayısıyla Ordu’da valilik makamında kurum amirleri, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ordu Valisi kabulde, konuyu siyasete ve İstanbul seçimine getirip o zaman yeni mazbata almış Ekrem İmamoğlu’na, CHP’ye, TÜSİAD’a, İstanbul İl Başkanımıza, bir valiye yakışmayacak ifadelerde bulunmuş. İmamoğlugiller diye tanımladığı tüm muhalif kesime ‘s…….’ diyerek küfür etmiştir. Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye binası girişindeki tabelaya T.C eklemesini de eleştirerek ‘T.C çok da önemli değil, T.C. olmasa da olur’ demiştir. İmamoğlu’na ve temsil ettiği fikre karşı ön yargısını, kinini ve bulunduğu makam ile bağdaşmayacak tercih ve davranışlarını gördüğümüzde, VIP’te yaşananları anlayabiliyoruz. Vali hem İmamoğlu’ndan, hem de Ordu halkından derhal özür dilemeli. Ordu’nun üstünden karabasan gibi gölgesini çekmelidir.”