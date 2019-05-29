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30.05.2019
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Ordu’da HES’e geçit yok

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Ordu Turnasuyu Irmağı üzerinde yapılmak istenen HES projesi için yapılan “halkı bilgilendirme toplantısı”nda tepki konuşmaları öne çıktı. Daha önce iki kez halkın tepkisi ve mahkeme kararıyla durdurulan HES projesinin yeniden gündeme getirilmesine toplantıda yapılan konuşmalarla tepki gösterildi.

Toplantıya içme suyunu Turnasuyu Irmağı’ndan sağlayan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yönetim kurulu üyesi Coşkun Özbucak, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Üçüncü kez durduracağız

Toplantının en uzak köyde yapılması (Erenli) dikkat çeken toplantıda projeyi anlatan yetkilinin “baraj“ için “küçük suyu kabarması” demesi tepkiye neden oldu. Toplantıda söz alan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül projenin anlatıldığı gibi olmadığını belirterek, “Bu projeyi iki kez durdurduk. Israrlarının amacı halkın çıkarına değil, kendi kazançlarını düşünüyorlar. Buranın yapısı bozulacak. Ayrıca bu bölgenin bir bölümü heyelan alanı kapsamında. Bu projeyi de engelleyeceğiz” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da, “Toplantının merkez bir köyde değil de en uzak yerde yapılmasının halkın katılımını engellemek için olduğunu biliyoruz ama yine de amacınıza ulaşamadınız” diyerek tepki gösterdi.

Görevim halkın çıkarları korumak

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise “Belediye başkanı olarak bu projede tarafım. Halkın çıkarı HES’i engellemek olduğu için tüm süreçlerde taraf olacağız. İlçenin suyunu buradan sağlıyoruz. Halkımız susuz kalacak. Irmak kenarında dinlenme alanları projemiz var. Suyu olmayan ırmak neye yarar? Bugün bu projenin zararlarına suskun kalırsam yarın halk yakama yapışır ve bana ‘Bize HES’in zararlarını neden anlatmadın, neden sahip çıkmadın?’ diyerek tepki gösterirler. Ben bu projenin durdurulması için çaba harcayacağım” dedi.

Yurttaşların da tepki gösterdiği toplantıda projeyi istemiyoruz diye tutanak tutuldu, yetkililere teslim edildi. Gülyalı ilçesinde Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi birlikte projenin anlatıldığı bir toplantı yapmayı kararlaştırdı.

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