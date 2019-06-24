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25.06.2019
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Ordu’da heyelan korkusu

Ordu Gölköy’e bağlı Sarıca mahallesinde 69 ev heyelan riskiyle önceki gece tahliye edildi. Sabah saatlerinde evlerine geri dönen yurttaşlar, heyelan korkusuyla yaşıyor

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Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi’nde heyelan tehdidi nedeniyle 69 hane önceki gece tahliye edildi. Geceyi akraba, komşu ve pansiyonda geçiren yöre sakinleri, dün sabah evlerine geri döndü.

Heyelan riskinin devam etmesi halinde risk altındaki hanelerin tamamen boşaltılacağı belirtildi. Mahalle sakinleri, ev duvarlarında çatlak, arazilerinde ise yarıkların oluştuğu mart ayındaki heleyan ve son yaşanan durum karşısında endişeli olduklarını söyledi.

Heyelan riski nedeniyle evini tahliye eden mahalle sakinlerinden Celal Yıldırım, heyelanın yıllardır mahallede devam ettiğini, özellikle bu yıl artmaya başladığını anlatarak, “Biz nereye gidelim. Kirayada gitsek, yeni eve de gitsek, hayvanlarımızı nereye götüreceğiz? Burada yaşayanların geçimi hayvancılıkta. Hayvanlarıyla bu insanlar nereye taşınacak nasıl geçinecek. Devletten, hayvancılık yapabilecek yeni yerleşim alanları yapılmasını bekliyoruz. İnsanların buradan taşınmasını istiyoruz” dedi.

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RİSK HALEN SÜRÜYOR

Mahalleli Ayhan Ataş ise, bölgede riskin sürdüğünü belirterek, “1970’li yıllardan beri burada heyelan var. Bu yıl daha fazla. Yıkılan evler var, durulmaz halde olanlar var. Geceyi başka yerde geçirdik. Bugün evimize geldik ama yine bekliyoruz. Muhtemelen hep boşaltacaklar. Risk halen devam ediyor. 80 haneye yakın heyelan bölgesinde ev var. Burası şehir merkezi değil, kiminin maaşı var gidebilir. Çoğu hayvancılıkla geçini sağlıyor. Nereye gidecek bu adamlar” diye konuştu.

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