Gözaltına alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı

Sanatçı Orhan Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla’da gözaltına alındı.

Orhan Aydın’ın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Aydın “Gaziosmanpaşa Savcılığı’nın verdiği, haberimizin olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!” dedi.

DUYURULUR!

Şu an URLA’da emniyet tarafından “hakkınızda dosya var” diyerek GÖZALTINA ALINDIM. — orhan aydın (@orhanaydin6) July 16, 2019

SERBEST BIRAKILDI

Orhan Aydın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.