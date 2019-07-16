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16.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN ‘Orman Bakanlığı’nın notu sıfır’

‘Orman Bakanlığı’nın notu sıfır’

Muğla’da peş peşe çıkan yangınlarda 400 hektarlık alandan fazla ormanlık bölge kül oldu. Orman Bakanlığı’nın büyük eksiklikleri olduğunu ifade eden Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi “Avrupa ülkeleri arasında en başarılı biziz deseler de başarı ölçüleri çok farklı” dedi

birgun.net birgun.net

Gökay Başcan

Son bir hafta içerisinde Muğla’nın çeşitli bölgelerinde çıkan yangınların söndürme çalışmalarında 15 helikopter ile havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi. Bu kadar ekipmanla yapılan müdahaleye rağmen bazı bölgelerde yangının söndürülmesi 18 saat sürdü. Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yangınların neden çıktığını ve yangın söndürme süreçlerindeki yapılan hataları BirGün’e anlattı.

Orman yönetmeyi bilmemiz lazım

Orman Bakanlığı’nın, orman yangınlarını söndürmeyi sadece mücadele olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Tuncay Neyişçi “Oysa orman yangınlarıyla mücadele, orman yönetiminin bir parçasıdır. Orman yönetmeyi bilirseniz orman yangınlarıyla mücadele etmeyi de bilirsiniz. Bunun anlamı hem yangınları önlemek hem de yanma direnci yüksek, yanma olasılığı düşük ormanlar kurmaktır. Bu alanda yanma riski düşük ormanlar kurma alanında öğretim üyesi olarak söylüyorum bana göre notu sıfırdır. Bu konuda hiçbir çalışması yoktur” dedi.

Helikopter kiralama lobilerinin baskısı

Çıkan yangınları sadece helikopter kullanarak söndürmeye çalıştıklarını ifade eden Neyişçi “ .300-400 hektarlık bir alanda 10 saat sürmüş bir yangınla 15 tane helikopterle mücadele etmeyi bana hiçbir mühendis açıklayamaz. Dünyada hiçbir örneği yoktur. Bu beceriksizliğin işaretidir. İki tane dozer yandı. Bunların hepsi bilgisizliğin nedenidir. Helikopterler, karadan orman yangınlarına müdahale eden işçilere destek sağlamak içindir, yangın söndürmek için değil. Bizde karadan hiç müdahale yok, her şeye havadan müdahale etmekteyiz. Bu helikopter kiralama lobilerinin baskısı mıdır nedir inanılmaz derecede gereksiz helikopter kullanımı var. Ucuz bir teknoloji değil” dedi.

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Yangın rüzgârın ters dönmesiyle söndü

Dalaman’da çıkan ve Göcek’e kadar ulaşan yangının rüzgârın ters dönmesiyle söndüğünü ifade eden Neyişçi “Yangın rüzgârın yön değiştirmesiyle söndü, helikopterlerle değil. Bu bakanlığın kendi beyanatıdır. Göcek için bunu söylediler” dedi.

Helikopterin su boşaltması 3 bin dolar

Kamu ve medya uçak gitmediği zaman bakanlığı suçladığını ve bakanlığın bilimsel çalışmadığı için bunu inandırıcı bir şekilde açıklayamadığını ifade eden “Helikopter ve uçakları, yangının herhangi bir köye, kasabaya, otellere gelme ihtimali var ise kullanırsınız. Orman yangınlarının binlerce alanı etkilemesi söz konusuysa ve ortaya çıkan zarar büyük ise o zaman uçak kullanırsınız. Çünkü uçaklar çok pahalıdır. 15 helikopter kullanıp uçak almıyorsunuz. Bunun ikisini karşılaştırmak gerekiyor. Mühendislik bunu gerektiriyor. Bakan ‘Biz yangını kontrol altına aldık ve soğutma yapıyoruz’ dedi. Ormanın içerisinde tüten bir ağaca helikopterlerle su atmak kadar savurganca bir davranış olamaz. Helikopterin bir kova su boşaltması 3 bin dolardan aşağı gelmiyor. Bunu karadan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz” dedi.

Eğitim almamız gerekiyor

Yangınların çoğunluğunun insanlar tarafından beşeri faktörlerle çıktığını söyleyen Neyişçi “Bakanlığın acilen sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip çalışma yapması gerekiyor. Toplumumuz orman kullanımı ve yangınlar konusunda çok bilgisiz” dedi.

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