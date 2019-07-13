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13.07.2019
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Orman ile imarı karıştırmışlar

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, birçok örneğe karşın “Yangından sonra imara açılan herhangi bir yer yok” dedi. Yanıtı değerlendiren Bülbül, “Bakan, orman ile imarı birbiriyle karıştırıyor” dedi.

Bülbül, Tarım ve Orman Bakanlığına verdiği soru önergesinde yanan ormanlık alanların ne kadarının imara açıldığını sordu. 2007 yılında yanan ve daha sonra aynı alana dört otel inşa edilen Muğla’daki Güvercinlik Koyu ve 2017’de yandıktan sonra imara açılan ve inşaat çalışmaları başlatılan Trabzon’un Sürmene ilçesini görmezden gelen Bakan Pakdemirli, “Alanlar tensil, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırılmıştır” dedi. Bülbül, Aydın, İzmir, Bodrum, Antalya gibi özellikle turizm açısından önemli illerde yanan ormanlık alanların peşi sıra imara açıldığını belirtti. Güvercinlik koyunda çıkan orman yangını sonrası dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bölgenin yeşillendirileceğini söylemesine rağmen şimdi o bölgede 4 adet dev otel olduğuna işaret etti. Bakanlığın yanan alanı normalden düşük gösterdiğini ve bu yolla imar değişikliklerine imza attığını söyleyen Bülbül, “Kamuoyunda yaygın görüş odur ki örneğin yanan alan 300 hektarsa bu alan kayıtlara 100 hektar olarak geçiyor ve bakanlık geri kalan 200 hektarın imara açılmasına göz yummuş oluyor. Böylece hem yasal yolları kapatıyorlar hem kamu zararına yol açıyorlar hem de yandaşlara yeni rant alanları yaratıyorlar” ifadelerini kullandı.

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