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27.06.2019
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Ormana taşocağı tehdidi

Avatar Uğur Şahin

İstanbul’un Şile ilçesi, Yaka mevkiinde Mustafa Mangan tarafından yapılması planlanan iki adet kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin ÇED süreci başladı.

Ormanlık alana kurulması planlanan taşocağına ilişkin ‘halkın katılım toplantısı’ 8 Temmuz’da yapılacak. 800 bin TL bedelle kurulacak taşocağı ve kırma-eleme tesisinin toplam 5 milyon ton ‘üretim’ yapması planlanıyor. Böylece ormanlık alan ciddi şekilde tahrip edilecek. Proje dosyasında yer alan bilgiye göre ise taşocağının yılda 300 gün çalışacak.

Ormanlık alana kurulması planlanan taşocağına dair BirGün’e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, projeye tepki gösterdi. “Şile ilçesinin sınırları içindeki bu orman alanı rant uğruna yok edilecek” diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı: “Bu alan yaklaşık 90 hektarın üzerinde. Kuzey Ormanları yeni yapılan yol ile birlikte adeta yok ediliyor, yol nedeniyle de dolgu ve stabilize malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu malzeme de orman içinde açılacak tesis ile giderilecek. İktidar müteahhit mantığıyla ülkeyi yönetirken, bu bölgede birçok taş ocağı ve kırma taş tesisine ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verildi. Devamında da orman adeta talan edildi.”

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