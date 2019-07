Ormandaki hayvandan hiçbir farkımız yok

Nova Norda üst üste yayımladığı birçok şarkıyla, sahnedeki enerjik hâliyle ve sıkı canlı performansıyla hayatımıza gireli kısa bir süre oldu. Ecem Böke ya da bilinen sahne adıyla Nova Norda, 1991 doğumlu genç bir müzisyen. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Hayallerinin peşinden koşarak şatafatlı olabilecek beyaz yaka kariyerini bırakıp kendisini yalnızca müziğe adamış. İyi de olmuş. Geçenlerde Feriye’de Agar Agar’ı dinlerken de düşünmüştüm, son yıllarda sanırım kendi türünü yaratan ender kişilerden birisi Nova Norda. Ve yine o akşam demiştim, keşke Nova Norda’yı da yurtdışında, bizim Agar Agar’ı dinleyip dans ettiğimiz gibi insanlar da dinlese. Galiba bunun adımlarını da hızlı hızlı atıyor. Son olarak yayımladığı ‘Kuzeye Kaç’ şarkısında da bunu görüyoruz. Birçok türü büyük bir keyifle birleştiriyor. Şarkı söylerken duyduğu mutluluğu sahnede de, yayımladığı şarkıda da güzellikle bizlere hissettiriyor. Biz de bu şarkı vesilesiyle bir araya geldik ve hem şarkıyı hem de gelecek planlarını konuştuk.

Nova Norda söylediğiniz üzerine ‘Kuzey Yıldızı’ anlamına geliyor. Ve de ‘Kuzeye Kaç’ şarkısı geldi. Şarkının hikâyesi nedir?

Nova Norda’nın anlamı ‘kuzey yıldızı’ demek, daha doğru bir karşılığı yok ben kendim uydurmuştum. Tesadüfen bir karşılığı çıktı ‘yeni kuzey’ demekmiş anlamı. Ben de anlamını kuzey yıldızı olarak aldım. Bütün kariyerimi bırakıp müziğe atıldım o ara kalbim ne söylüyor buna inanıyordum. İşteyken kalbim sıkışıyordu bir an önce akşam olsun beste yapayım istiyordum. Akşam eve gidip beste yapıyor, piyano çalışıyorum sonra tekrar sabah oluyordu, işe gidiyordum. Zaman orada çok hızlı geçiyor diğer tarafta yavaş geçiyordu. Ben bunu kendime bir ipucu olarak alıp kendimde öyle cesaret buldum. Sonra bütün o iç seslere kulak verip, bir kuzey yıldızı muamelesi yaptım. Aslında iç seslerimiz bizi nereye gitmemiz konusunda yönlendiriyor sadece ona kulak vermemiz gerekiyor. Sanki ormanda kaybolmuşsun da kuzey yıldızını kaybetmezsen yönünü bulamazmışsın gibi Nova Norda oradan çıktı. Kariyer yolumu bu iç sesleri dinleyerek seçtim. Bu parça onun manifestosu, hayat bir orman her yerde ormanın kanunu işliyor ama yapabileceğin tek şey kendi iç sesini dinlemek.



Tarzını oluşturmakta herhangi bir zorluk yaşadın mı? Bilinçli bir tercih miydi?

Bir noktada beste yapmaya başlıyorsun o bir yere götürüyor. Üzerinde çok kontrolümün olduğunu düşünmüyorum. Bir söz vardır, “İş kendini biteceği ana kadar uzatır.” Ben aracıymışım da o ortaya çıkmış gibi bir yere bağlanıyor. Bilinçli verilmiş bir tercih değil. İş hayatımda beni tanıyan insanlar şaşırıyor. Daha sakin biriyim ama içimden enerji patlaması çıkıyor şarkılarda.

Az şarkının olması senin için bir dezavantaj mı?

Canlı çaldığım 8 parçamız var, henüz yayımlanmamış parçaları da çalıyoruz. Bu dinleyici ve bizim için keyifli oluyor anlatacak hikâyemiz çeşitlenmiş oluyor. Sabahtan akşama kadar biz onun provalarını yapıyoruz.

Dinleyiciye haksızlık değil mi ama? 8-10 şarkılık bir albüm sunsanız dinleyicilere, onları ezberleyip dinleyip gelseler hikâyeyi birlikte yazsanız daha güzel olmaz mı?

Şimdi yayınlamak istediğim eski bir parça ismi Para, benim her şeyin en belirsiz olduğu dönemde yazdığım bir parça, şu an o zaman hissettiğim şeyleri hissetmiyorum. Şu an o parçayı çıkarsam benim için hiçbir şey ifade etmiyor araya bir flashback atmışım gibi oluyor. Benim sevdiğim şey hikâyeyi canlı canlı paylaşmak. O yüzden yaşadığımız tıkanmayı biraz yaşayıp önümüzdeki single’lar çıkıp, repertuar iyice genişleyene kadar yaşayıp bir daha yaşamayacağız.

‘Kuzeye Kaç’ şarkınız ritmik, eğlenceli ve harekete geçirici. Ama şarkı sözlerinin kapalı da bir anlatımı var. Bu bir eleştiri olabilir mi size dair?

Şarkı sözlerinin benim için bir anlamı var. Kuzeye Kaç’da dünya değil de orman var ve ormanın kanunu işliyor. Herkes kendi var olmaya çalışıyor, herkes kendi derdinin peşinde ve hayatta kalmaya çalışan ormandaki hayvandan farkımız yok. O ormanın içinde bozulmadan var olmaya çalışan birinin hikâyesini dinliyoruz. Etrafında kurtlar, aslanlar var ama o sudan çıkmış balık gibi öyle kalmak istiyor, bozulmak istemiyor. Metaforik bir hikâyesi var. Çok gizlemeyi sevmiyorum. Mesela mor ve ötesi çok gizler hikâyesini. Benim yazdıklarım anlaşılır metaforik şeyler.

Yeni parçalar var mı?

Çıkmayı bekleyen yeni parçalar var. Şu an yeni bir parça üzerinde çalışıyorum, o parçayı bitirmeyi çok istiyorum. Ama hâlihazırda çıkmayı bekleyen şarkılar da var, şu an bir karar aşamasındayız. Birkaç hafta içinde belli olacak.



Nova Norda geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir konserde kendisi için özel tasarlanmış bir elbise giydi. Elbise Nova Norda şarkılarının ritmini yakalayan ışıklı bir elbiseydi

Nova Norda tarzı diye bir şey var, değil mi? Dezavantaj sağlar mı bu ilerleyen yıllar için? Ya da olumlu mu olur?

Bir dezavantaj yaratmadı umarım böyle devam eder. Ortaya karışık bir şey olmasının şöyle bir avantajı oluyor. Yeni nesil bir müzik gibi değil de belki sözleriyle belki armonisiyle karşılık bulabilen bir içeriğe sahip. Ama Nova Norda tarzı oldu ve bu da hoşuma gidiyor. Yeni tarz ortaya çıktığında birinin bir ilk yapması gerekiyor. Benimki de öyle oldu. Bir yerden karşılığını buluyor.

Bugün popüler ama yarın popülaritesini yitirirse senin de tarzın da değişiklikler olur mu?

Hepimizin dinlediği müzikler her gün değişebiliyor. Belli zevkler sabit kalıyor ama şarkılar evrim geçirebiliyor. Bende sabit kalsın istemiyorum. Şarkılarında kendi içinde bir tutarlılığı var ama aslında hepsi başka tellerden çalıyor gibi. O değişkenliği seviyorum.

Yurtdışındaki sahnelere de çıkayım gibi bir hedefin var mı?

İsterim tabii ki. Ben çok beklentiye girmemeyi seviyorum. Öbür türlü her bir sürpriz seni şaşırtmıyor. O beklenti uğruna çalışıyorsun ama bir süre sonra o sürpriz faktörü ortadan kalmış oluyor. Büyük ihtimal ben böyle şeyler yapmaya devam ederim.

Nova Norda önümüzdeki günlerde kendisi için özel olarak tasarlanmış bu elbisesi ile bir kez daha sahneye çıkacak