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29.03.2019
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“Ortada ‘şeyin trene baktığı gibi bakan’ birileri varsa o da AKP zihniyetidir”

birgun.net birgun.net

CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı Lütfü Demir, Milletvekillleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, İl ve İlçe yöneticilerinin de katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan basın açıklamasında İrfan Kaplan, Gaziray Banliyo test sürüşü sırasında Milletvekili Ahmet Uzer’in “şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” açıklamasına sert tepki göstererek, Milletvekilini istifaya davet etti. Fatma Şahin’in de sosyal medya açıklamalarının halkın aklıyla oynamaya çalıştığını, açıklamaların akıl ve mantık dışı olduğunu ifade etti.

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Kaplan’ın okuduğu basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Gaziray banliyö tren test sürüşünde, Milletin Vekili Gaziantep halkına çok ağır bir benzetme yaparken; içinde Adalet Bakanı, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, AKP’li yöneticilerin de bulunduğu heyet kahkahalarıyla karşılık vermiştir.

Vekil, özür dilerken bahane olarak “aşırı coşkudan” ağzından çıkan kelimeler olduğunu dile getirmiştir. Özrü kabahatinden büyük olan vekil derhal istifa etmelidir.

Dün Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medyadan bir video yayınlayarak “biz duymadık, duysaydık ilk tepkiyi biz verirdik” demiştir. Oysaki videoda malum cümlenin hemen bitiminde Fatma Hanımın da kahkaha attığı duyulmaktadır. Fatma Şahin de halkın aklıyla oynamaya çalışmaktadır.

Vekilin özrü de Fatma Şahin’in açıklamaları da akıl ve mantık dışıdır.

Milletin vekili, Gaziantep halkının nezdinde azledilmiştir.

Ortada şeyin trene baktığı gibi bakan birileri varsa O da AKP zihniyetidir. Hırsızlığa, arsızlığa, ranta, yandaşa peşkeşlere “şeyin trene baktığı gibi” bakan AKP zihniyetidir.

Halkımıza yapılan bu ağır ithamın karşılığını halkımız,  31 Mart’ta sandıkta AKP’yi sandığa gömerek verecektir.

Bakan, Belediye Başkanı ve orda bu rezilliğe tanık olan herkesin halkımızdan özür dilemesini bekliyoruz.”

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