Ortadoğu olmadı, AB alalım

Kadir Has Üniversitesi’nin Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması artık geleneksel bir hale geldi. Bu araştırmayla üniversite yıllardır Türkiye’nin dünyayı nasıl algıladığını ölçüyor. Araştırma dış politika odaklı. Ve gazetelerin muhtemelen diğer hepsinde Türk halkının yüzde 44’ü Amerikan ambargolarına rağmen Türkiye’nin S400 alması gerektiğini düşünüyor başlığını okuyacaksınız. Evet bu bilgi doğru ama araştırmanın satır aralarında başka detaylar var.

2017 yılında nüfusun yüzde 47,4’ü, 2018 yılında 44,4’ü, 2019 yılında ise nüfusun yüzde 37,4’ü kendisini İslamcı/ Muhafazakâr olarak tanımlamış. Geçen yıldan bu yıla yüzde 10’luk keskin bir düşüş var. Bu değişim kendisini dış politikaya bakışta da gösteriyor.

Türkiye’nin yüzde 61’i Türkiye’nin AB üyesi olmasını istediği söylüyor. Sadece yüzde 32 Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına inandığını söylüyor ama yüzde 53 müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşünde. Anlaşılan Türkler, AB’nin önemli bir çıpa olduğu fikrine geri dönüyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Prof Dr. Mustafa Aydın, Türkiye izole olup yalnız kaldıkça, insanları AB’ye önem atfediyor diyor.

Türkiye’nin tüm bölgede tek konuşabildiği ülke Katar, ondan da malum beklediği yatırımı alamamış durumda. Anlaşılan kamuoyunun gözünde de Ortadoğu liderliği, Osmanlı’yı canlandırma hülyalarının sonuna gelinmiş. Ankete göre kamuoyu yüzünü Batı’ya çevirmeye başlamış.

Kamuoyundaki anti-Amerikan bakış açısı devam ediyor. Türkiye’nin 5,4’ü ABD’yi dost ülke olarak görürken; 20,3 Rusya’nın dost ülke olduğu görüşünde. Araştırma ekibinde bulunan Soli Özel, Türkler Amerika’yı dost olarak görmüyor fakat Amerika ile çatışmaya girilmemesi gerektiğini de düşünüyor, diyor.

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AKP’liler de dış politikadan rahatsız

Yüzde 62 Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerini düzeltmesi gerektiği görüşünde. Sadece 29,7 Türkiye’nin dış politikasını başarılı buluyor. Dış politikayı başarılı bulma oranı AKP’li seçmen arasında 2018’de yüzde 70,5 iken bu oran bu yıl yüzde 59,3’e düşmüş. Yani dış politika konusunda da AKP seçmeninin partisinden memnuniyetsizliğinin artması trendini görüyoruz.

Ancak işin ilginç tarafı, AKP seçmeninin yüzde 63,1’i Dışişleri Bakanlığının yüzde 55,6’sı ise Cumhurbaşkanlığı makamının türk dış politikasını yönlendirdiği görüşünde. Yani AKP seçmeni memnun olmadığı gidişattan yine Erdoğan’ı sorumlu görmekten imtina ediyor

SURİYELİLERİ KİMSE İSTEMİYOR

Türkiye’nin yüzde 42,1’, Suriye konusunda tarafsız kalınması gerektiği görüşünde. Türkiye sadece sığınmacılara yardımcı olmalıdır diyenlerin oranı yüzde 13,3. Nüfusun yüzde 67,7’si Türkiye’de sığınmacıların bulunuyor olmasından memnun değilim diyor. Bu oran 2016 yılında yüzde 57,7 imiş.

AKP seçmeninin yüzde 10,3’ü MHP seçmeninin de yüzde 11,4’ü sığınmacılardan memnunum derken; CHP seçmeninin yüzde 82,6’sı, HDP seçmeninin de yüzde 71,3’ü sığınmacılardan memnun olmadığını söylüyor.