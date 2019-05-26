Ortadoğu’ya silah satışına tepki büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’daki müttefiklerine Amerikan Kongresi’nin onayı olmaksızın 8,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu silah satışı ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ün, İran’ın saldırgan tavrına karşı korunduğunu dile getirdi. Ancak bu karar, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan ABD Kongresi’nin birçok üyesi tarafından tepki görüyor

Kongre hiçe sayıldı

Demokratların Amerikan Senatosu’nun Dışişleri Komisyonu’ndaki en önemli ismi olan Robert Menendez, on binlerce hassas güdümlü silah ve cephaneyi kapsayan silah satışını, bu silahların Yemen’de sivillere karşı kullanılabileceği ve bu ülkedeki insanı krizin daha da büyüyebileceği gerekçesiyle durdurmaya çalışmıştı. Kararı eleştiren Menendez, hükümetin şüpheli hukuki tüzükleri baz alarak hassas güdümlü silahların Ortadoğu’ya ihraç edilmesine karar verdiğini ve böylece Kongre’nin gerekli olan onayını atladığını belirtti. Menendez, satış kararına gerekçe olarak gösterilen, “İran’ın uzun yıllardır devam eden kötü tutumu”nun, hukuki anlamda bir acil durum açıklamaya yetmeyeceğini ifade ederek, Kongre’deki arkadaşlarıyla hükümetin bu kararına karşı harekete geçeceklerini dile getirdi. Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler adına Temsilciler Meclisi’nde yer alan Michael McCaul da alınan silah satışı kararını “talihsiz” olarak nitelendirerek, bu adımın hükümet ile Kongre arasındaki iş birliğine gelecekte zarar vereceğini belirtti.

İran ile gerilim tırmanıyor

Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilip ‘tarihteki en ağır’ diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı koymak için Ortadoğu’ya uçak gemileri sevk etmesine ve 1500 ilave asker gönderilmesini onaylamasına tepki gösteren İran ordusu danışmanı General Murteza Kurbani, Basra Körfezi’ne gönderilen ABD savaş gemilerini gizli silahla imha edebileceklerini söyledi.

Kurbani, “ABD, bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. Eğer bu gemiler en ufak bir aptallık yaparsa, iki füze ya da iki yeni gizli silah kullanarak onları mürettebatı ve üzerindeki uçaklarla birlikte denizin dibine yollayacağız” dedi.