Ortak yayının moderatörü olmak isteyen Didem Arslan Yılmaz’dan açıklama

İBB’nin seçilmiş başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’yla AKP’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım arasında 16 Haziran’da yapılacağı netleşen ortak yayınla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ortak yayının moderatörü olmak isteyen sunucu Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Arslan, “Böyle bir yayını başka bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim. Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız… Bu yayını değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoru , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması” açıklaması yaptı.