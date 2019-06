Osaka’da bir araya gelen egemenler anlaşamıyor: Zirvede soğuk rüzgârlar

Dünyanın en gelişmiş yirmi ülkesini bir araya getiren G-20 Zirvesi Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da liderlerin ‘aile fotoğrafı’yla başladı. İki günlük zirvenin ilk gününde ‘Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar’ masayı yatırıldı.

G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı zirve yoğun ikili görüşmeler sahne oldu. Zirvenin ikinci gününde ise ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Eşitsizlikleri Gidermek – Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak’, “İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji” temalı konular ele alınacak.

OSAKA’DA OHAL

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka’da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Seçimlere karışma sözü

Ülkeleri hem ikili ilişkiler hem de uluslararası gelişmelere bakışları bakımından gergin bir dönemden geçen Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Osaka’da bir araya geldi. Trump son olarak Temmuz 2018’de Helsinki’de bir araya geldiği Putin için, “Onunla çok, çok iyi bir ilişkimiz var” dedi.

Rusya lideri Putin de Trump ile neredeyse 12 aydır yüz yüze görüşmemiş olsalar da Rus ve ABD’li yetkililerin görüşmelerine devam ettiğini, diyaloğun tamamıyla kopmadığını söyledi. Odadaki gazetecilerden birisi Trump’a, ‘seçimlere müdahale etmemesi konusunda Putin’e bir şeyler söyleyip söylemeyeceğini’ sordu. Trump da “Tabii ki söyleyeceğim” dedi ve Putin’e hitaben, “Seçimlere müdahale etmeyin” diye ekledi.

SKRIPAL KRİZİ

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Rus lider Putin arasındaki zirve de soğuk geçti. May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Sert mesajlar veren May, İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalıştığını öne sürdüğü iki kişinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı ‘aşağılık’ diye nitelendirdi. May, “Rusya dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahildir.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın gündemi ticari ilişkiler ve İran

Zirve kapsamında sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Trump’ın gündeminde İran ve ikili ticari ilişkiler vardı. Zirve boyunca İran ile ilgili konuları da ele alacaklarını kaydeden Trump, “Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız” şeklinde konuştu.

Kaosa izin vermedik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Amerikan Financial Times gazetesine verdiği röportajda Suriye’deki krize değindi. Putin, “Suriye halkının kendi kaderini belirlemesini destekliyorum. Suriye’de beklemediğimiz kazanım ve tecrübeler elde edindik. Putin, “Ortadoğu’daki konumumuz daha istikrarlı hale geldi. Bölgedeki tüm ülkeler ile iyi ilişkiler kurduk, işbirlikleri sağladık. İran ve Türkiye liderleriyle bu amacı sağladık. Suriye’nin varlığını koruduk ve orada kaosun olmasına izin vermedik” dedi. Putin, Rusya ile Amerika arasında yaşanan Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması’na ilişkin Putin, “Formaliteler için zaman kalmadı. Her şey sona erecek. Trump ile konuşacağım” dedi.

Zirve öncesi Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump ile ayaküstü bir araya geldi.

G20 nedir?

Resmi adı “Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi” olan G-20, dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisine sahip ülkenin buluştuğu bir oluşum. G-20’nin kuruluş tarihi 26 Eylül 1999. G20 ülkelerini Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. 2010’a kadar yılda iki defa toplanan zirve 2011’den bu yana yılda bir kez toplanıyor.