ÖSYM Başkanı, YKS’nin detaylarını açıkladı

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran’da yapılacak 2019 YKS’ye ilişkin bilgileri paylaştı.



Aygün, “YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS’ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek.” dedi.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, “Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak.” ifadelerini kullandı.

“TYT’ye 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak”

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS’nin 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak 1. oturumuna ilişkin, “Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken salon sayısı 137 bin 803 olacak. TYT’ye 6 bin 609 engelli aday girecek. TYT’de 371 bin 522 kişi görev alacak.” bilgisini paylaştı.

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Aygün, “16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. AYT’ye 4859

engelli aday girecek. 6 bin 450 bina sınav için hazır olacak. 107 bin 442 salonda sınav gerçekleştirilecek. AYT’de 295 bin 601 kişi görev alacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 137 bin 773 aday sınava girecek. YDT’ye 347 engelli aday katılacak. 871 binada ve 10 bin 17 salonda sınav gerçekleştirilecek. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alacak.” diye konuştu.



Aygün, 2018 YKS’de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT’ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısının da 13 bin 19 olduğunu açıkladı.

“Gerekli tedbirler alındı”

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi:

“Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 188 sınav merkezimizin Valileri ve Kaymakamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve valilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev alacağını aktaran Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.