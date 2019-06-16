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17.06.2019
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ÖSYM Başkanından YKS açıklaması

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının katıldığı YKS ikinci ve üçüncü oturumlarının da sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti.

Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde uygulanan YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ilişkin değerlendirmede bulundu.

AYT’ye 2 milyon 24 bin 596 adayın başvurduğunu, 295 bin 601 kişinin bu sınavda görev aldığını aktaran Aygün, sınavın 6 bin 450 binada 107 bin 442 salonda gerçekleştirildiğini kaydetti.

YDT için de 137 bin 773 adayın başvuruda bulunduğunu hatırlatan Aygün, bu oturumun da 871 bina ve 10 bin 17 salonda düzenlendiğini, sınavda 25 bin 855 kişinin görev aldığını ifade etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, AYT’nin saat 13.15’te, YDT’nin ise 17.45’te tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“YKS kapsamında bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi’ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019-YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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