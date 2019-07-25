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25.07.2019
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Otelden çadıra dönüş başladı

Otel fiyatlarının artması sonucu kamp alanlarına yönelen yerli turistler, kamp alanı fiyatlarının da yükselmesi üzerine tatil yapacak alternatif bulamıyor

birgun.net birgun.net

Anıl ATAŞ

Otel fiyatlarında aşırı yükseliş tatilcileri alternatiflere yöneltti. İlk tercihlerinden biri kamp tatili olunca bu kez kamp yapmanın faturası da katlandı. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok yurttaş, otel yerine kamp alanlarını tercih ediyor.

Hemen her sene kampa gittiğini, ancak son zamanlarda artan fiyatlar dolayısıyla kamp alanlarına gitmekte zorlandığını belirten Özkan Akçay, konuyla ilgili BirGün’e konuştu. Akçay, “Kamp yapmak için de gerek temizlik, gerek duş ve tuvalet ihtiyacı bakımından özel kamp alanlarını tercih etmek durumundayım. Ancak son dönem bu zevkten mahrum kalıyoruz” dedi. Maddi sıkıntı yaşayan insanların artık oteller yerine çadır kamp alanlarına yöneldiğini ifade eden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“İnsanlar genelde otelleri tercih ederlerdi. Ama otel fiyatları çok yükseldi, şimdi kamplara geliyorlar. Çadır kampı herkes için daha ucuzdu. Fakat son dönem çadır kampına yönelik talep artınca fiyatlar tekrar yükseldi. Şimdi otellere gidenler kamplara yöneliyor, kamplara gidenler ise tesislerde değil daha zor şartlarda ücretsiz kamp yapmaya çalışıyor. Bu da aslında çevre açısından da sorunlu, bazı insanlar çevreyi kirletiyor. Yani her şey zincirleme oluşuyor. Çadır kamp tesislerinde her sene kamp yaparım ama sanırım bundan sonrası daha maliyetli olacak.”

Fethiye’de hizmet veren Deep Ocean Camping işletmecisi Nurdan Öndeş Çelik ise maliyetin artması nedeniyle kamp fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Konaklama alanları fiyatlarının yüzde 30-40 oranında arttığını belirterek şunları söyledi: “Her hafta ürünlere ayrı ayrı zamlar geliyor. Haliyle fiyatlarda da belli bir artış yapmanız gerekiyor. Çadırlara yönelik talep, bir önceki yıla göre yüzde 70-80 civarında arttı. Bu da yaşanan krizin doğal sonucu” dedi. Çelik, gelen misafirlerin daha az yiyecek içecek tükettiğini belirterek şöyle konuştu: İnsanlar pahalılaşan hayat karşısında ilk kısıtlamayı tatilden yapıyor. Gelecek dönemde talep azalabilir ya da tüketimi kıstıkları için kamp alanları yavaş yavaş küçülmeye doğru gidebilir.”

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