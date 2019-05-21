Otobüs bileti fiyatları dudak uçuklatıyor: ‘Bayram’ tarifesi!

Şeker Bayram’ı tatilinin dokuz gün olmasıyla şehir dışına çıkmak isteyen yurttaşlar, bilet bulmakta zorluk yaşıyor. Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletleri tükenirken, koyulan ek sefer biletleri zamlı olarak satışa çıkarıldı.

Örneğin İstanbul’dan Artvin’e yapılacak seyahat için 28 Mayıs’ta 180 TL olan bilet fiyatı, 2 Haziran’da 250 TL’yi buluyor. İstanbul’dan Muğla’ya yolculuğun 28 Mayıs’taki bedeli 130 TL olurken, bu fiyat 2 Haziran’da 160 TL. Antalya yolculuğu için de durum Artvin ve Muğla’dan farksız. İstanbul’dan Antalya’ya yolculuk için 28 Mayıs’ta ödenecek tutar 160 TL olurken, bayram tarifesiyle bu fiyat 195 TL’ye çıktı. 29 Mayıs’ta 160 TL olan İstanbul-Mersin yolculuğunun ücreti, 2 Haziran’da tam 210 TL. Firmalar için ‘fırsata’ dönüşen tarifeye ise yurttaş tepkili.

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‘ZAM YAPILMADI’ İDDİASI

Konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özcan, zam yapılmadığını savunuyor. Özcan’a göre, fiyatlar Ulaştırma Bakanlığı’nca belirleniyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım ise 10 bin ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

Öte yandan Çanakkale’de de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’nin, ücret tarifelerine yüzde 24.7’lik zam yapması dikkat çekti.