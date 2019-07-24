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24.07.2019
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Otobüsteki bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken erkeğe 2 yıl hapis cezası

Toplu taşımada yolculuk yapan bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken M.O. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Toplu taşıma aracında yolculuk yapan bir kadının fotoğraflarını gizlice çeken M.O., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.

İstanbul Şişli’de toplu taşıma aracına binen genç kadın, koridor kısmında oturdu. Bir süre sonra uyumaya başladı. Tartışmalar üzerine uyandı. Bir yolcunun sanığın telefonunu almaya çalıştığını fark etti. Daha sonra sanık tarafından kendinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendi. Otobüse polis çağrıldı. Yapılan incelemede,  M.O.’nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının çekilmiş fotoğrafları bulundu.

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Habertürk’ten Serdar Kulaksız‘ın haberine göre, Savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğin söyledi.

Mahkeme, sanık M.O.’yu “Özel hayatın gizliliğini hlal etmek” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indrim uygulamadı.

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