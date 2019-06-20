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20.06.2019
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Otobüsün önünü kesen saldırganlar, bir kadını darp ederek kaçırdı!

Aksaray'da hareket eden bir otobüsün önünü keserek araca zorla binen saldırganlar, otobüsteki bir kadını darp edip yerlerde sürükleyerek kaçırdı.

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Ankara-Mersin istikametinde hareket eden Villa Turizm’e ait otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri’nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek kaçırdı.

SOYLU: ŞAHISLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırganların yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı ile görüştüğünü belirten Işık, “Şahıslar Aksaray’da yakalanmış. Biri kadının öz ağabeyi! Kadın boşanmak istiyor, ailesi karşı çıkıyor. Kadın bir sığınma evine giderken yolu kesiyorlar. ‘Boşanamazsın’ diyerek saldırıyorlar. Kadın şu an güvende bu iki şehir teröristi gözaltında!” ifadelerini kullandı.

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