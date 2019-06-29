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29.06.2019
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Otomobilin çarptığı çocuk öldü, sürücü serbest bırakıldı

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Manisa’nın Kula ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ise serbest bırakıldı.

İzmir-Ankara karayolunun Egemen Kavşağı’nda otomobil 10 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk kurtarılamadı.

Sürücüyse, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

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