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03.04.2019
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Otomotiv sektöründe daralma bir yıldır sürüyor

birgun.net birgun.net

Türkiye araç pazarı, kur ve faizlerdeki yükseliş ile ekonominin daralmasına paralel olarak tüketici güveninde kaydedilen düşüşün etkisiyle geçen yıl mart ayından bu yana aralıksız daralma kaydediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bültenine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ocak-mart döneminde (ilk çeyrek), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 azalarak 88 bin 469 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azalarak 68 bin 812 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 122 bin 310 adet seviyesindeydi.

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Hafif ticari araç pazarı ocak-mart döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,6 daralarak 19 bin 657’e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde pazar 36 bin 120 olmuştu.

Martta yüzde35,5 daralma

Otomobil ve hafif ticari araç satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 azalarak 49 bin 221 oldu. Toplam pazarda geçen yılın mart ayında 76 bin 345 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları, ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 38 bin 628 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 59 bin 798 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı ocakta 2018’in aynı ayına kıyasla yüzde 36 daralarak 10 bin 593’e geriledi.

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