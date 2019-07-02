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02.07.2019
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Otomotivde esas kriz lüks araçlarda

Ekonomik durgunluğun en ağır hissedildiği sektörlerden biri otomotiv. İç satışların dibi gördüğü sektörde özellikle lüks araçlardaki daralma, sektörü bitme noktasına getirdi. Ancak orta segment taşıtlardaki daralma daha sınırlı kaldı

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

ANIL VARLI

Türkiye ekonomisinin sürüklendiği durgunluk en çok dayanıklı mal sektörlerini vurdu. Bu sektörlerin de başında otomobil sektörü geliyor. Son 1 yılda otomobilde içeriye satışlar durma noktasına geldi. Dış talebin gücünü koruması sayesinde ise otomotivde ihracat arttı.

Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 20’sini karşılayan Sakarya’da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89’una denk gelen 109 bin 172’si yurtdışına satıldı. Yılın ilk 5 aylık döneminde, toplamda 2 milyar 307 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya’da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv şehri pastadaki payını yüzde 2 büyütüp 2 milyar 127 milyon 499 bin dolarlık araç ihraç ederek sektöre damgasını vurdu.

İhracat artarken, otomobilde iç satışlar ise sektörü durma noktasına getirdi. Otomobil Distribütörleri Derneği’nin (ODD)mayıs ayı verilerine göre sadece mayıs ayında 27 bin 126 otomobil satıldı. Buna karşılık geçen yıl mayıs ayında satılan otomobil sayısı ise 57 bin 225 olmuştu. Böylece sadece mayıs ayında önceki yılın mayıs ayına göre otomobil satışları yüzde 52,5 düşmüş oldu.

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Durgunluğun asıl etkisi hafif ticari araçlarda görülüyor. ODD verilerine göre bu yıl mayıs ayında 5 bin 890 hafif ticari araç satılırken geçen yılın mayıs ayında bu sayı 15 bin 528 adetti. Böylece hafif ticari araçlarda ticaretin ve sanayinin durgunlaşmasıyla yüzde 62’lik bir daralma görülüyor.

Otomobilde özellikle lüks segment araçlarda durgunluğun boyutu daha vahim durumda. BMW, Mercedes, Audi gibi üst sınıf araçlarda sert satış kayıpları görülürken, orta gelirli yurttaşların kullandığı Fiat, Renault marka araçlarda aynı büyüklükte daralmalar yaşanmıyor. İşte 2 yılın mayıs ayında satışlar;

2018 Mayıs iç satışlar 2019 Mayıs iç satışlar Daralma (%)
BMW: Bin 910 453 yüzde 76
Mercedes: 2 Bin 123 728 yüzde 65
Audi: Bin 630 742 yüzde 54
Fiat: 5 bin 487 4 bin 493 yüzde 18

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