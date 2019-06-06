Otoriter rejimlerle işbirliğine son verin

Almanya’da 1987 yılından bu yana her yıl yayımlanan 2019 yılı Barış Raporu açıklandı. Rapor, Bonn’daki Uluslararası Silahsızlanma Merkezi (BICC), Leibniz Enstitüsü Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfı (HSFK), Hamburg Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü (IFSH) ile Duisburg-Essen Üniversitesi Kalkınma ve Barış Enstitüsü (INEF) tarafından hazırlanıyor.

4 enstitünün paylaştığı Barış Raporunda, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacılara karşı insan onurunu hiçe sayan koşullara müsaade ettiği ve desteklediği belirtildi. Sığınmacı politikaların eleştirildiği raporda, AB’ye Libya, Sudan ve Türkiye gibi otoriter rejimlerle işbirliğine son verme çağrısı yapıldı. Uzmanlar raporda Libya, Sudan ve Türkiye gibi otoriter rejimlerle işbirliğinin, demokratik değişim süreçlerini bloke edebileceği ve yeni kriz ve göç akınları yaşanabileceğine dikkat çekti.

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İNSAN HAKLARI GERİYE ATILIYOR

Akdeniz’de 2000’den bu yana en az 35 bin göçmenin boğularak öldüğü söylenen rapora göre, AB’nin dış sınırları dünyanın en ölümcül sınırları şeklinde tanımlandı. Raporda, AB’nin dış sınırlarında ‘buraya girilemez’ politikası uygulandığını aktarıldı. İnsan hakları konusunda siyasetin geriye atıldığı ifade edilen raporda, kalkınma politikalarının güvenlik ve göç politikalarına hizmet ettiği açıklandı.