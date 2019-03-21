ÖTV ve KDV indirimi 9 ay uzatıldı

ÖTV ve KDV’de 31 Mart’ta sona erecek olan indirim, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete’te yayınlandı.

Resmi Gazete’de yer alan 843 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle; “Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düştü.



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Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı ise yüzde 1’e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e geriledi.



Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart’ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18’den yüzde 8’e, tapu harçları da yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü.