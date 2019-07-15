Ovacık’ta hayvan otlatılan yaylada patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti

Dersim’in Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Tedavi altına alınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. İki çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız çocuğu ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz” denildi.