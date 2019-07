Ovacık’ta sosyal belediyecilik örneği: Gündemi belirleyen de kararı alan da halk

Anıl Ataş

Ovacık Belediyesi, halka açık gerçekleştirilen meclis toplantısını bugün hava muhalefeti nedeniyle kapalı salonda düzenledi. Sosyal belediyecilik örneği sergileyen belediye, daha önce belediye binasına asılan bütçeyi bu kez ilçe kahvehanelerine dağıttı.

Aylık halka açık bir şekilde meclis toplantısı gerçekleştirme kararı almış olan belediye, bugün temmuz ayı toplantısını kötü hava şartları nedeniyle meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantının hemen öncesinde üç aylık belediye bütçesi kahvehanede halka dağıtıldı, cam ve duvarlara asıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen toplantıda da bütçedeki harcamaların nerelere yapıldığı, artan ve azalan kalemlerin nasıl harcandığı açıklandı. Halkın düşünceleri doğrultusunda belirlenen dört maddelik gündemin üçü kabul edilirken belediye yönetimi tarafından sunulan bir madde reddedildi.

BirGün’e konuşan Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül, bu uygulamalara dair şunları aktardı: “Bu seferki toplantımızı hava muhalefeti dolayısıyla kapalı alanda yapma mecburiyetinde kaldık. Belediye meclis toplantılarını halka açık yaptığımızda geri dönüşler her zamankinden daha fazla oluyor. Halkımız daha önce dile getiremediği düşüncelerini bu tartışmalarda söyleyebiliyorlar. Biz bu meclislerde gündem belirlemiyoruz. Tüm tartışma halkın belirlediği gündemler çevresinde gelişiyor. Örneğin bugün belediye yönetiminin hazırlayıp sunduğu gündem reddedildi. Tamamıyla halkın istediği çerçevede meclislerimizi gerçekleştiriyoruz. Meclislerimizi sosyal medyada da canlı yayınlıyoruz. Bu seferki meclis toplantısını kapalı alanda yaptığımızdan dolayı birtakım teknik aksaklıklar yaşadık ama bir sonraki toplantıda bu aksaklıkları da halledeceğiz. Toplantılarımızı hava muhalefeti olmadığı sürece sokakta, olduğu zaman da bugünkü gibi salonda gerçekleştireceğiz. Biz neticede adımız, rengimiz ne olursa olsun sosyal belediyecilik yapma derdindeyiz. Bundan önceki süreçte meclis toplantıları değil de yılda birkaç sefer halk toplantısı yapıyorduk. Ancak bundan sonra her ay meclis ve halk toplantısını bir araya getirmiş olacağız. Amacımız bu toplantıları daha kurumsal bir kimliğe kavuşturmaktır. Bundan sonraki süreçte gerçek anlamda yaptırım gücü olan komisyonlar, mahalle meclisleri vs. oluşturacağız. Buna en uygun tüzüğü de oluşturacağız ve bunu kurumsallaştıracağız.”

Bugünkü toplantıda belirlenen gündemler ise şu şekilde:

Ortak kullanım alanlarından kira alınması ret edildi. İçme suyu projesinin İller Bankası tarafından yapılması ve bedeli kabul edildi Pir Sultan Abdal Cemevi elektrik faturasının belediye tarafından ödenmesi kabul edildi. Arıtma tesisi yapılması için yardım kampanyası başlatılması kabul edildi.

Bütçelerin belediye binasına asılmak yerine halka dağıtılması konusunda ise Sarıgül, “Bundan böyle bütçemizi de bugün yaptığımız gibi artık üçer aylık olmak üzere kahvelere dağıtacağız. Bunun yanı sıra mecliste de bazı kalemlerin neden düştüğünü/arttığını anlatacağız. Şeffaflık dediğin ‘aldım-verdim’ demek değildir ki. Nasıl aldığın, nasıl verdiğin önemli. Yoksa herkes bir tuşa basıp muhasebe kaydını çıkarır asardı” ifadelerini kullandı.