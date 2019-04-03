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03.04.2019
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Oy kaybını sandıkta aramaya başladılar

birgun.net birgun.net

AKP ile MHP’nin ‘Cumhur İttifakı’ adayları, oy kaybını sandıklarda aramaya başladı. Buna göre Cumhur İttifakı’nın adayları, ülke genelinde birçok itirazda bulundu.

AKP’nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki’nin “Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı” sözlerine rağmen AKP, Ankara’da da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına ve 3 bin 217 sandıkta seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li İsa Yaşar Tezel, HDP’li Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik’in kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Iğdır’da, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP’nin adayları yüzde 50,7 oy almıştı. AKP, HDP’nin kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

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Kars Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca yüzde 29,54 ile birinci oldu. Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Çetin Nazik ise yüzde 26,57 ile ikinci oldu. MHP, Kars’ta seçim sonuçlarına itiraz etti. Kırklareli’nde de Mehmet Kesimoğlu’nun seçimi kazanması üzerine MHP sonuçlara itiraz etti. AKP’nin itiraz ettiği bir diğer nokta ise Karabük’ün Safranbolu ilçesi oldu. Parti, belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.

2014 yerel seçimlerinde de CHP’nin kazandığı Yalova’da, CHP’li Vefa Salman yüzde 45,91 oranında oy aldı. AKP’nin adayı Yusuf Ziya Öztabak, Salman’ın gerisinde kaldı. Bunun üzerine AKP, Yalova’da seçim sonuçlarına itiraz etti.

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