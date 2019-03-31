10.5 C
Istanbul
31.03.2019
Yerel Seçim Sayfası
Anasayfa GÜNCEL Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde oturan Osman Büyükkaraca, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanmak üzere Cumhuriyet İlkokulu’na gitti.

İlginizi çekebilir:  "Seçeceğiz ama; yerinden yönetim yerinde duruyor mu?"

1046 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkaraca, okul bahçesinde aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca’yı ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Osman Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

birgun.net -
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı....
Devamını Oku

Gestaş’tan seçim günü sefer iptali

birgun.net -
Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan Gestaş, Bozcaada’dan 07:15, Geyikli’den 08:00 seferlerini iptal etti....
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu...
Devamını Oku

Batu Ayduğan: Ankara küllerinden doğuyor

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serimize bu hafta Batu Ayduğan ile devam ediyoruz. Batu geçtiğimiz...
Devamını Oku

Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki oylarını kullandı

birgun.net -
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan...
Devamını Oku

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

birgun.net -
Konya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu...
Devamını Oku

Yalova’da deniz suyu 20 metre çekildi

birgun.net -
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde deniz suyu 20 metre çekildi. İlçede deniz sahilden 20...
Devamını Oku

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı

birgun.net -
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı.
Devamını Oku

Meral Akşener oyunu kullandı

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener sandıktan "İyi...
Devamını Oku

Mardin’de muhtarlık kavgası: 3 yaralı

birgun.net -
Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan taşlı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi