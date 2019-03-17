18.03.2019
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Oy pusulalarını PTT taşıyacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları, PTT AŞ tarafından jandarma ve polis eşliğinde illerdeki noktalara ulaştırılacak.

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PTT AŞ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere ulaştırılması görevini üstlendi.

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde de oy pusulalarının yurt içinde taşınmasını sağlayan PTT, bu kez 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bu görevi yerine getirecek.

Seçim kargolarının kısa sürede, öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla sevki yapılacak. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.

Seçim kargolarını taşıyan araçların tüm hareketi, güvenlik güçleri nezaretinde olacak.

İl, ilçe ve gümrük kapısı seçim kurullarına gönderilen oy pusulalarına ait kargolar, ilgili yerin seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibata geçilerek derhal teslim edilecek.

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