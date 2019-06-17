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17.06.2019
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Oy ve Ötesi’nden ’23 Haziran’ kararı

birgun.net birgun.net

Oy ve Ötesi, tekrarlanan İstanbul seçiminde teyit ettiği tutanakları seçim gecesi canlı olarak kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

5 yıldır seçim güvenliği için faaliyet gösteren Oy ve Ötesi, şeffaflık ilkesi gereği, tutanakları ön değerlendirme raporuyla birlikte kendi internet sitesi üzerinden herkesin erişimine açıyordu. Bu kez tutanaklar, seçim gecesi canlı olarak paylaşılacak.

Oy ve Ötesi’ne ulaşan tutanaklar, her zaman olduğu gibi seçim akşamı, “T3” yazılımı aracılığıyla, görsel veriden sayısal veriye dönüştürülecek. Tutanak fotoğrafında görülen veriler, gönüllüler tarafından sisteme işlenecek. Bir tutanak için 3 farklı gönüllü tarafından sisteme aynı sayısal veriler işlendiğinde o tutanak “teyit edilmiş tutanak” olarak sınıflandırılacak. Oy ve Ötesi, teyit edilen ve hatalı veri içermediğinden emin olunan her tutanağın fotoğrafını seçim gecesi, seçim yasakları kalkar kalkmaz internet sitesinde yayımlayacak.

GÜNCEL DURUM, AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

Oy ve Ötesi’ne kaç adet tutanak ulaştığı, ulaşan tutanaklardan kaçının teyit edildiği ve bu tutanakların toplam tutanak adedine oranı, akşam saatlerinden itibaren Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden hem ilçe bazında dağılımı hem de İstanbul için toplamı gösterecek şekilde paylaşılacak. Böylelikle henüz Oy ve Ötesi’ne ulaşmayan ve Oy ve Ötesi’ne ulaşmakla birlikte henüz teyit edilmeyen tutanakların adedine ilişkin güncel durum da canlı olarak takip edilebilecek.

SEÇMENLER TUTANAK FOTOĞRAFI GÖNDERECEK

Her seçmen, oy kullandığı sandığa ait sonuç tutanağı fotoğrafını “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulamasıyla Oy ve Ötesi’ne gönderebilecek. Tüm akıllı telefonlara indirilebilen ücretsiz mobil uygulama aracılığıyla Oy ve Ötesi’ne gönderilen tutanaklar, teyit edilir edilmez kamuoyuyla paylaşılacak.

KAYIT GEREKMİYOR

İstanbul seçiminin şeffaflığını önemseyen tüm yurttaşlar, 23 Haziran Pazar akşamı bilgisayarlarından tutanak kontrolü yaparak sürece katkı sağlayabilecek. Dileyen herkes seçim günü gönüllü olarak tutanak kontrolü yapabilecek. Tutanak kontrolü için Oy ve Ötesi’ne kayıt yapmak gerekmiyor.

SEÇMENLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Ne kadar çok sandığın tutanağı ulaştırılırsa seçimin o kadar şeffaflaştırabileceğini belirten ve hedefin İstanbul’daki tüm tutanakları teyit etmek olduğunu vurgulayan Oy ve Ötesi, tüm seçmenlere ücretsiz “T3 Tutanak Gönder” uygulamasını indirip seçim günü tutanak fotoğrafı göndermeleri ve “T3” sistemi aracılığıyla bilgisayar başında tutanak kontrolü yapmaları için çağrıda bulundu.

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