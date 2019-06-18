Öykü Arin için Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 100 bin numune ‘Öykü’lerin umudu

BERKAY SAĞOL

Antalya’da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’nın ailesi kök hücre bağışı sonrası toplanan 100 bine yakın numunenin ve yeni bağışlardan elde edilen numunelerin bir an önce taranması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulundu.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, İnsan Hakları Derneği eski başkanı Akın Birdal, sanatçı İlkay Akkaya ve İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz da katılarak konuşma yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Öykü Arin’in dayısı Erbil Şen, “Sevgili Öykü’müz ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakika çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki de Öykü’nün ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizleri var. Ancak bu numuneler laboratuarda işlenmeyi bekliyor. Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor” dedi.

“ÖYKÜ ARİN VE TÜM LÖSEMİLİ HASTALARA UMUT OLUN”

Sağlık Bakanlığı’nın acilen numuneleri taraması gerektiğini vurgulayan Şen, “Buradan Sayın Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz: Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili, Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu arttırmanızı, acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: BirGün/İzmir

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Erbil Şen’den sonra söz alan Akın Birdal ise “Öykü Arin ve diğerlerinin yaşamı ve yaşam hakları için buradayım. Öyküler için umut, Öyküler için ses ve söz olmaya geldik. Sağlık Bakanlığı ve TBMM’de bulunan siyasi partilere çağrı için geldik. Ellerimizi Öykülere uzatalım. Ve Öykünün adı umut olsun, Öykünün adı dayanışma olsun, Öykünün adı sevinç ve gelecek olsun. Olsun ki mutlu bir sonla bitsin” dedi.

“SEFERBERLİK DURUMUNA GEÇMEK GEREKLİLİKTİR”

Fotoğraf: BirGün/İzmir

Düşük olan bağışçı sayısının artırmanın önemli olduğunu ancak kan örneklerinin incelenmesindeki yavaşlığın ayrı bir problem olduğunu belirten sanatçı İlkay Akkaya, “Yıllar önce verdiğim kan örneği incelenmemişti bile. Maalesef bugün de bu problemi aşabilmiş değiliz. Acil olarak kaynak ve personel ayırıp bu konuda seferberlik durumuna geçmek hem Öykü’müz hem de ilik bekleyen diğer canlarımız için en büyük gerekliliktir. Sağlık Bakanlığı ve Türkök bu konuda bir an önce gerekli adımları atmalıdır” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK TÜM ÇOCUKLARA UMUT OLMALIDIR”

Kök hücre bağış kampanyasının Kasım ayından beri devam ettiğini ve donör sayısında artış olduğunu söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, “Öykü Arin’e ve diğer tüm çocuklara umut olacak bu kampanya 150 bin civarında bir bağışçıya ulaştı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın elindeki numunelerin çoğunu incelemediğini görüyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı’ndan istediğimiz tek şey donör olan hücrelerin bir anca önce işlenerek tedavi bekleyen çocuklara umut olmasıdır” dedi.