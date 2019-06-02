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02.06.2019
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Öykü Arin’e ilik arayışı: Babasından nakil yapılacak

4 yaşındaki Öykü Arin için annesinden alınan yarı uyumlu iliğin tutmaması üzerine baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatıldığı duyuruldu.

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Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin için annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatıldı. 

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için ‘Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol’ kampanyası başlattı. Binlerce kişi, Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. 

Bunun üzerine 11 Nisan’da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan’da ise anne Eylem Şen Yazıcı’dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs’ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin’e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı: Yeniden çağrı yapıldı

Öykü Arin’e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı’dan hücre toplama işleminin ilki dün gerçekleştirildi. Yazıcı’dan bugün de hücre toplama yapılacak. Toplanan hücrelerin bugün Öykü Arin’e nakledilmesi bekleniyor. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin’in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, “Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek, ardından Öykü Arin’e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz” dedi.

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