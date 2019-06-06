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06.06.2019
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Öykü iyileşmeden bayram gelmedi

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Antalya’da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur” dedi.

Löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin’e, uygun donör bulunamadığı için geçen ay anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakil işlemi yapılmıştı. Anneden nakledilen ilik tutmayınca ise baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin uyumlu olup, olmadığı ise 10- 28 günde belli olacak.

Annesinden okuma yazma öğrendi

Hastane odasında resimler yapan ve annesinden okuma yazmayı öğrenen Öykü Arin, sevdiklerine mektuplar yazıp, gönderiyor. Anne Yazıcı, sosyal medya hesabından, bayramı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin’in fotoğrafını paylaşarak, ‘Bu bayram kapıların ardından sevdiklerimize baktık. Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur’ yazdı.

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