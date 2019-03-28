Oyumuzu yanımızda duranlara vereceğiz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), yerel seçimlere ilişkin tavrını açıkladı.

Her seçim döneminde tüm siyasi partilerin gündeminde olduklarını, mağduriyetlerinin açıkça dile getirildiğini, fakat bir türlü çözüme kavuşamadıklarını belirten dernek yönetimi, “Amacımız 8 Eylül 1999 tarihli 4447 sayılı yasanın iptali ve ABO oranlarının eski seviyelere getirilmesidir. Bizler hiçbir siyasi, ideoloji veya partiyle alakamızın olmadığını, olamayacağını açıkça ifade ettik.

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Biz sadece hak edilmişin peşindeyiz” dedi. Bununla birlikte yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken dernek yönetimi, “Bize yakışan en güzel tepki demokratik hakkımızı kullanırken, sandıkta tercihimizi bizi dinleyen, anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Sonuç ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.