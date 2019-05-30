19.6 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa ÖZEL Oyun çocuklar için temel bir hak

Oyun çocuklar için temel bir hak

Oyunlar, çocukların hayal gücünün gelişmesindeki en büyük etken. Ancak kentlerde betonlaşmanın artmasıyla çocuklara ait alanlar yok ediliyor. Eğitimciler, oyun oynayan çocukların mutlu insanlar olacaklarını söylüyor

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Geçmişte sokakta oyun oynamak için ailelerine ‘5 dakika daha’ diye yalvaran çocukların yerini şimdi ise dışarı adımını atmayan çocuklar yer aldı. Bunun nedeni ise kentlerde betonlaşmanın artmasıyla çocukların oyun oynayacakları alanların yok edilmesinden kaynaklanıyor.

Oyunun önemine dikkat çekmek için kutlanan Dünya Oyun Günü’nde oyun savunucuları bir araya geldi. Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü desteklemek amacıyla bir araya gelen eğitimciler, oyunun önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, kriz ve afet durumundaki çocukların oyun hakkı, yaratıcılıkları köreltilen çocukların oyun ihtiyaçları gibi güncel meseleler tartışıldı.

Gerçekleşen panelde erken çocukluk eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve İngilizce Öğretmeni Berna Arslan eğitim sektöründeki oyun savunuculuğu hikâyelerini paylaştı.

Şu ana kadar 5 bin çocuğa eğitim verdiğini aktaran Prof. Dr. Belma Tuğrul, çocukların oyunlarla rahatladığını ve kendilerini terapi ettiklerini söyledi.

“Yaşadıkları ve gördükleri her şey oyunlarına yansıyor” diyen Prof. Dr. Tuğrul, çocukların dile getiremediği her şeyi oyunlarda söyleyeceğine dikkati çekti.

İlginizi çekebilir:  33 bin 134 adet oyuncak çocuklar için riskli bulundu

Oyunların, çocukların hayatını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Tuğrul, “Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki çocukların uzun süre oyun oynaması ileriki yaşlarını, iş hayatlarını ve insanlarla iletişimini olumlu etkiliyor. Sağlıklı iletişim kurabilen bireyler oluyorlar” dedi.

Dersi eğlenceli hale getirdim

İngilizce öğretmeni Berna Arslan ise oyunların sadece küçük çocuklarda değil büyüklerde de olumlu etki bıraktığını söyledi. Arslan, eğlenceli içeriklerle dersleri donatarak öğrencilerin sevgisini nasıl kazandığını şu sözlerle anlattı:

“Mesleğimin başında liselerin sayısal alanlarındaki öğrencilere eğitim vermeye başladığımda ders esnasında benden nefret ettiklerini, ders sonrasında ise beni sevdiklerini söyleyebilirim. Çünkü dersten sonra onlarla oyun oynuyorduk eğlenceli vakit geçiriyorduk. Verdiğim klasik eğitimde çocukların acı çektiğini gördüm. Daha sonra onlarla konuşurken oynadıkları dijital oyunları öğrendim. Sağlıklı iletişim kurabilmek için ben de oynadıkları oyunu oynamaya başladım. O oyunu ders içeriklerine aktardım. Böylelikle öğrencilerim derslerimden inanılmaz zevk almaya ve yoğun katılım göstermeye başladılar.”

***

Çocuklar sokakta oynamıyor

2016’da 10 ülkede 12 bin ebeveynle yapılan Global Çocuk ve Oyun Araştırması’nın sonuçları şu şekilde:

• Çocukların yüzde 56’sı günde ortalama bir saatten az,

• Yüzde 19’u ise 30 dakikadan daha az açık havada oyun oynuyor.

• Türkiye’de her yedi çocuktan biri ortalama bir günde hiç dışarıda oyun oynamıyor.

• Bir saatten az sokakta kalma oranı Türkiye’de yüzde 61’e kadar çıkıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,251AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Oyun çocuklar için temel bir hak

DİLARA ŞİMŞEK -
Geçmişte sokakta oyun oynamak için ailelerine ‘5 dakika daha’ diye yalvaran çocukların...
Devamını Oku

Meclis Komisyonu’nda bulunmak ‘tahrik’ sebebi

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Meclis’te çıkan tartışmada, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na tekme atan...
Devamını Oku

Meydan Beşiktaş’ta kadın çalışan, mal sahibi tarafından saldırıya uğradı!

birgun.net -
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 'Meydan Beşiktaş'ta çalışan Gaye Akıl isimli kadın,  mal sahibi Şahin...
Devamını Oku

Gazeteciler tutukluyken hiç kimse özgür değil

birgun.net -
Dilan EsenCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Utku...
Devamını Oku

Sevgili herkes…

NAZIM ALPMAN -
Cezaevinde bulunan gazetecilere mektup çağrısı “Dışardaki gazeteciler”den geldi. Ben Elif’i (Ilgaz) biliyorum. O da...
Devamını Oku

Ekonomi dahil her şey geriye gidiyor!

birgun.net -
Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Raporda geçmiş yıllarda da olduğu...
Devamını Oku

“Kasten ve organizeli iptal” edilen seçim

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
“Anayasa, hukukun genel ilkeleri ve YSK tarafından oluşturulan seçim hukuku genel ilkeleri...
Devamını Oku

AKP’de ‘birlik’ fotoğrafı

Yaşar Aydın -
İstanbul seçimlerine bir aylık bir süre kalmasına rağmen AKP kendi tabanını ikna...
Devamını Oku

Erken terhis bayram sonrasına kaldı: AKP içinde anlaşmazlık var

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren yeni askerlik...
Devamını Oku

İBB seçimi çok önemli. Neden?

FİKRİ SAĞLAR -
YSK’nin İBB Başkanlığı seçimini iptal için verdiği kararın gerekçeleri yayımlandı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi