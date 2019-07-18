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18.07.2019
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Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti.

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Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Cücenoğlu 75 yaşındaydı.

Tuncer Cücenoğlu’nun yeğeni Cem Cücenoğlu, amcasının vefatını sosyal medyadan duyurdu. Cem Cücenoğlu yaptığı paylaşımda, “Amcam Tuncer Cücenoğlu’nu kaybettik… Türk Tiyatrosu’nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok…” ifadelerini kullandı.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

1944’te Çorum’da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan Cücenoğlu, 1983’te emekliye ayrıldı. Oyun yazarlığına 1972’de “Kördövüşü” ile başlayan sanatçının oyunları yurt içi ve yurt dışında sahnelendi. Oyunları birçok dile çevrilen, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN üyesi olan Cücenoğlu, 2011 yılında 15. Afife Jale Tiaytro Ödülleri’nde “Kadın Sığınağı” adlı oyunuyla Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kazandı.

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